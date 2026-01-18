Muore a 11 anni e dona gli organi | la lettera dei medici per Antonio il piccolo grande amico che ha salvato altre vite

Antonio, un bambino di 11 anni, aveva affrontato una grave patologia congenita sin dalla nascita. Dopo un lungo percorso di cure all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, la sua morte ha rappresentato una perdita immensa. Tuttavia, la sua generosità ha permesso di salvare altre vite attraverso la donazione degli organi. La lettera dei medici rende omaggio a questo “piccolo grande amico” e al suo gesto di altruismo.

Antonio aveva 11 anni, e sin dalla nascita era affetto da una grave patologia congenita. All'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari era arrivato quando aveva poco più di un mese. Da allora, un lungo percorso fatto di visite, ricoveri, interventi. Medici e infermieri erano diventati, suo.

Nella tragedia di Crans-Montana, il comandante dei Vigili del Fuoco, David Vocat, ha espresso profonda commozione per le vittime e le famiglie colpite. Le immagini mostrano il suo dolore e la riflessione sul senso del proprio lavoro, che, pur svolto con passione, si scontra con momenti di grande difficoltà emotiva. Un episodio che evidenzia il valore e il peso delle attività di soccorso in situazioni di crisi.

Dramma in Campania. Malore alla guida, Sofia muore a 21 anni. La ragazza era appena uscita dalla propria abitazione e probabilmente si stava recando a lavoro. Dopo essersi messa alla guida della sua auto e aver percorso pochi metri, avrebbe avvertito un - facebook.com facebook

