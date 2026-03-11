Oscar i 10 discorsi della vittoria più belli di sempre | da Halle Berry a Roberto Benigni

I discorsi di vittoria agli Oscar sono spesso ricordati tanto quanto i film premiati o i look sfoggiati sul red carpet. Da attori e registi, molti di loro hanno pronunciato parole che sono rimaste impresse nella memoria del pubblico, diventando parte della storia della cerimonia. Questi interventi rappresentano momenti di celebrazione e riflessione, che si distinguono per il loro impatto emotivo e la capacità di rimanere impressi nel tempo.

Edizione dopo edizione, la Notte degli Oscar regala momenti memorabili: abiti da sogno, vittorie degne dei migliori colpi di scena, gaffe in diretta mondiale e performance di altissimo livello. Tra gli elementi più iconici della cerimonia ci sono però i discorsi di ringraziamento, parole spesso destinate a restare nella memoria collettiva. Un esempio emblematico risale al 1973, quando l’attivista Sacheen Littlefeather salì sul palco al posto di Marlon Brando per rifiutare l’Oscar vinto per Il padrino. Il gesto, spiegò, era un atto di protesta contro il trattamento riservato ai nativi americani dall’industria cinematografica e dalla società statunitense. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Oscar, i 10 discorsi della vittoria più belli di sempre: da Halle Berry a Roberto Benigni Articoli correlati Halle Berry contro il razzismo a Hollywood: "L'Oscar non mi è servito a nulla"Ad oggi, la star di X-Men e John Wick è ancora l'unica donna nera ad aver conquistato la statuetta come miglior attrice protagonista e questo la dice... Halle Berry si dimostra sul film degli Avengers: “C’è qualcos’altro da aspettareHalle Berry, l’attrice premio Oscar che ha interpretato Storm nei primi film degli X-Men, ha commentato l’assenza della propria personale nel film... L'abbraccio tra Papa Leone XIV e Roberto Benigni