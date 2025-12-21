Una piccola isola caraibica è diventata il rifugio di un'iguana rarissima, ma grazie a un ambizioso progetto di conservazione, la specie ora è tornata a riprodursi e a crescere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Cipollini racconta come sta dall’ospedale: “Fra un risveglio dall’anestesia e l’effetto della morfina”

Leggi anche: L’idea shock di Soulé: “Se con l’Argentina non si sblocca può essere convocato dall’Italia”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Una piccola isola nei Caraibi è diventata il “nido d’amore” per un’iguana a un passo dall’estinzione - Una piccola isola caraibica è diventata il rifugio di un'iguana rarissima, ma grazie a un ambizioso progetto di conservazione, la specie ora è tornata ... fanpage.it