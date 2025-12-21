Una piccola isola nei Caraibi è diventata il nido d'amore per un'iguana a un passo dall'estinzione

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una piccola isola caraibica è diventata il rifugio di un'iguana rarissima, ma grazie a un ambizioso progetto di conservazione, la specie ora è tornata a riprodursi e a crescere. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Cipollini racconta come sta dall’ospedale: “Fra un risveglio dall’anestesia e l’effetto della morfina”

Leggi anche: L’idea shock di Soulé: “Se con l’Argentina non si sblocca può essere convocato dall’Italia”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

piccola isola caraibi 232Una piccola isola nei Caraibi &#232; diventata il “nido d’amore” per un’iguana a un passo dall’estinzione - Una piccola isola caraibica è diventata il rifugio di un'iguana rarissima, ma grazie a un ambizioso progetto di conservazione, la specie ora è tornata ... fanpage.it

Mondiali, Curaçao scrive la storia: la piccola isola caraibica sarà ai mondiali - 0 con la Giamaica, la gioia dei tifosi che affermano di aver "meritato" questo successo Per la prima ... rainews.it

piccola isola caraibi 232Sta per nascere una nuova Dubai nei Caraibi. L’idea di un milionario del Bitcoin - Olivier Janssens sta per investire 50 milioni di dollari in questa piccola isola dei Caraibi per creare un nuovo paradiso fiscale. msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.