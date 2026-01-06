Il fiume ha sommerso tutto | la testimonianza dei negozianti colpiti dall'esondazione dell'Aniene a Roma

Dopo 48 ore di pioggia, l’esondazione dell’Aniene a Roma ha causato danni e disagi nel quadrante est. I negozianti colpiti condividono le loro esperienze, descrivendo strade sommerse e attività ferme. Questa testimonianza evidenzia l’impatto dell’evento su cittadini e attività commerciali, sottolineando l’importanza di un’attenzione continua ai rischi idrogeologici e alle misure di prevenzione.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.