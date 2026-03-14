Wrs, azienda di Cattolica specializzata in componenti aerodinamici per moto di alta gamma, ha annunciato nuove assunzioni e una collaborazione con Ferrari. La società sta espandendo le proprie attività, passando dalle moto alle imbarcazioni di lusso, come dimostra il recente progetto con una superbarca. L’azienda romagnola si prepara così a un futuro ricco di novità e opportunità di crescita.

Wrs apre il gas e guarda al futuro partendo da Cattolica. L’azienda romagnola specializzata in componenti aerodinamici per moto ad alte prestazioni ha annunciato nuove assunzioni e una collaborazione nientemeno che con Ferrari. La prima novità riguarda il lavoro. L’azienda, che oggi conta circa 45 dipendenti, è pronta a inserire almeno dieci nuovi collaboratori nei prossimi mesi. Le figure cercate riguardano diversi settori: produzione, logistica, marketing e assistenza clienti. Parallelamente Wrs sta ampliando la propria sede di Cattolica, rafforzando il polo logistico e produttivo. L’obiettivo è aumentare la capacità operativa e rendere la struttura sempre più efficiente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalle moto alla superbarca. Wrs prende il largo con Ferrari. In arrivo nuove assunzioni

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