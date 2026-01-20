A Russi, in provincia di Ravenna, è stato approvato un permesso per la costruzione di un nuovo punto vendita McDonald's. L'intervento riguarda un'area all’interno del comparto ‘Campodoro 1’, in via Gallignani. Questa apertura porterà nuove opportunità di lavoro e contribuirà allo sviluppo commerciale del territorio. La notizia segna un passo importante per l’ampliamento dell’offerta di servizi di ristorazione nella zona.

Russi (Ravenna), 20 gennaio 2026. La Giunta del Comune di Russi ha approvato un ‘permesso di costruire convenzionato’, relativo ad un lotto all’interno del comparto ‘Campodoro 1’, in via Gallignani angolo via Faentina Nord, per la realizzazione di un’attività di ristorazione della catena McDonald’s. Si tratta di un intervento che si inserisce in un’area artigianale già completamente urbanizzata, nella quale nel tempo sono sorte alcune attività commerciali compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti. Il nuovo progetto consente d i valorizzare una porzione del comparto ad oggi non utilizzata, mantenendo inalterati i parametri insediativi complessivi fissati dal piano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - McDonald's sbarca a Russi: in arrivo nuove assunzioni

