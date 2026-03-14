Alex Liddi, nato in Liguria, ha raggiunto la Major League, diventando il primo italiano a giocare nel campionato statunitense di baseball. Dopo aver conquistato questa posizione, ha dichiarato di voler dedicare più tempo alla famiglia. La sua esperienza rappresenta un traguardo storico per gli sportivi italiani e segna un punto di svolta per il baseball nel nostro paese.

Il bello di essere i primi a fare qualcosa, è che nessuno ti potrà togliere quel record. Alex Liddi ha annunciato il ritiro un anno fa, nella storia del baseball italiano, è "il" primo per eccellenza, essendo stato il primo atleta nato e cresciuto in Italia a giocare nella Grande Lega, ormai 15 anni fa, il 7 settembre 2011, con i Seattle Mariners. Con Alessandro Maestri è stato l’emblema di un’Italia del baseball che ha tracciato una strada, quella stessa che ha ispirato ragazzi che, come Samuel Aldegheri, possono vivere il sogno del baseball negli Stati Uniti. E proprio negli Stati Uniti Liddi vive e, nelle scorse settimane, è stato ospite della Nazionale all’Early Camp di Port Charlotte, dove ha ritrovato diversi amici, a partire proprio da Maestri, oggi pitching coach azzurro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dalla Liguria alla Major League, ha aperto una strada per gli italiani "Ora mi riprendo il tempo con la famiglia». Alex Liddi, la solitudine del numero primo

Articoli correlati

Leggi anche: Famiglia nel bosco, Nathan rompe con Cate: ora fai come dico io o mi riprendo i figli da solo

Sal Da Vinci, il vincitore di Sanremo 2026: gli anni durissimi, la malattia del figlio e il primo bacio alla moglie Paola a Posillipo: «Mi ha salvato dalla tana dei lupi»«Ho faticato tanto, avevo sette anni, ma grazie a mio padre ho avuto la fortuna di imparare dai grandi attori del teatro napoletano.

Aggiornamenti e notizie su Dalla Liguria

Temi più discussi: Dalla Liguria alla Major League, ha aperto una strada per gli italiani Ora mi riprendo il tempo con la famiglia. Alex Liddi, la solitudine del numero primo; Caro energia, rimpianto nucleare, Liguria minacciata: malati di green; Taggia, l’assessore Lombardi alla vigilia dell’80° Due Valli: Un evento unico che continua ad attirare pubblico da tutta Italia; Due Valli | 80 anni di enduro un record unico in Italia.

Casa al mare, dove conviene affittare o comprare: i prezzi dalla Liguria alla CampaniaIl mercato immobiliare italiano è in continua oscillazione, ma ci sono delle località in cui i prezzi salgono, soprattutto se mete turistiche che guadagnano con gli affitti brevi. Secondo Fabiana ... tg24.sky.it

Un Angelo in Valparaiso, dalla Liguria al Cile tra santi, sportivi ed emigrantiUn Angelo in Valparaiso - il viaggio dalla Liguria al Cile tra santi, sportivi ed emigranti: questo il titolo del nuovo Civico delle radici, il progetto del Museo nazionale dell'emigrazione ... ansa.it

Peggioramento meteo importante nelle prossime ore al Nord Italia. Dalla notte prime piogge su Liguria, Piemonte settentrionale e zone alpine e prealpine della Lombardia. Domani mattina il maltempo si intensificherà su Piemonte, Liguria e Lombardia occ x.com

Da Alberto Cirio a Paolo Zangrillo, dalla Liguria alla Valle d'Aosta: a Torino Porta Nuova parte la "Freccia per il Sì" - facebook.com facebook