Dopo diciassette anni dalla sua prima partecipazione, Sal Da Vinci ha conquistato il primo posto a Sanremo 2026 con il brano

«Ho faticato tanto, avevo sette anni, ma grazie a mio padre ho avuto la fortuna di imparare dai grandi attori del teatro napoletano. Da piccolo non cantavo, recitavo. In teatro abbiamo anche raccontato una storia che riguardava mio fratello Gino, ipovedente, musicista. Mamma non volle farla interpretare a lui. Così nel Teatro 2000, tempio della sceneggiata, recitai io. Andavamo nel fine settimana», ha raccontato al quotidiano la Repubblica. Tre spettacoli al giorno nel fine settimana, 2.000 sedie. Pino Daniele ci accompagnava la madre e si arrabbiava con lei, che si commuoveva con quelle sceneggiate: «Possibile che ti porto piangendo e te ne vai piangendo?». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sal Da Vinci, il vincitore di Sanremo 2026: gli anni durissimi, la malattia del figlio e il primo bacio alla moglie Paola a Posillipo: «Mi ha salvato dalla tana dei lupi»

Sal Da Vinci a Sanremo 2026: «Ci sono stati anni durissimi. Non potevo comprare il latte ai miei figli. Mia moglie Paola è stata il mio punto fermo»«Ho faticato tanto, avevo sette anni, ma grazie a mio padre ho avuto la fortuna di imparare dai grandi attori del teatro napoletano.

Sanremo 2026, Sal Da Vinci trionfa alla 76ª edizione del Festival: il percorso e la carriera del vincitore che ha conquistato l’AristonLa notte del 28 febbraio resterà impressa nella memoria del pubblico dell’Teatro Ariston.

Sal Da Vinci a Sanremo 2026: la reazione del cantante

Contenuti utili per approfondire Sal Da Vinci.

Temi più discussi: La storia di Sal Da Vinci, cantante e attore figlio d'arte: il vero nome, le sceneggiate, il ruolo in Troppo forte con Verdone e il successo con Rossetto e caffè; Sal Da Vinci ha vinto Sanremo 2026, carriera e vita privata del cantautore napoletano; Sal Da Vinci trionfa a Sanremo: la sua Per sempre sì è già tormentone; Sal Da Vinci a Sanremo 2026: La promessa eterna di Per sempre sì.

Sal Da Vinci trionfa a Sanremo 2026, il sindaco di Napoli: Ti aspettiamo in Comune per festeggiareNapoli si prepara ad accogliere Sal Da Vinci dopo la vittoria a Sanremo. Manfredi: Orgogliosi di te e di Stefano De Martino, prossimo conduttore del Festival ... fanpage.it

Sanremo, Sal Da Vinci: «Vittoria di chi viene dal basso. Eurovision? Per Sempre sì». La conferenza del podioSanremo 2026 - Sal Da Vinci, con il brano Per sempre sì, è il vincitore del Festival di Sanremo 2026. Batte al rush finale Sayf, con Tu mi piaci tanto. Sul terzo gradino del ... ilmessaggero.it

Al televoto il festival di Sanremo lo ha vinto Sayf, con il 26,4% dei voti arrivati contro il 23,6% ottenuto da Sal Da Vinci. A seguire, sempre nell’esito del televoto, ci sono: Arisa col 19,2%, Ditonellapiaga col 18,9% e Fedez & Masini con l’11,9%. Nel voto totale (c - facebook.com facebook

Sanremo, STANDING OVATION all’Ariston per Sal Da Vinci Sorprende che Carlo Conti non l’abbia minimamente menzionata/sottolineata… #SalDaVinci #Sanremo2026 x.com