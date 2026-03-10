Una famiglia che vive nel bosco si trova di fronte a una rottura tra Nathan e Cate. Nathan ha dichiarato che, in caso di disaccordo, si prenderà i figli senza il consenso di Cate. La situazione si è aggravata dopo settimane di tensioni, con accuse e decisioni prese dai due. La famiglia si trova ora in una fase di crisi aperta, senza ancora una soluzione definita.

La famiglia del bosco vive una nuova frattura. Dopo settimane di tensioni, accuse e decisioni dei tribunali, tra Nathan Trevallion e Catherine Birmingham si è aperto un confronto durissimo che potrebbe segnare una svolta definitiva nella vicenda dei tre bambini allontanati dalla loro casa tra gli alberi dell’entroterra abruzzese. Il punto di rottura arriva mentre la coppia vive ormai separata, con lui ospite in una struttura in affitto e lei rimasta sola nel casaletto dove la famiglia aveva scelto di vivere lontano dal mondo. La scena è quella della Contrada Mondola, tra Palmoli e Vasto, dove la donna passa la notte nella casa immersa nel bosco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Famiglia nel bosco, Nathan rompe con Cate: ora fai come dico io o mi riprendo i figli da solo

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, oggi papà Nathan oggi incontra i figli ma solo per un’ora(Adnkronos) – Oggi la famiglia del bosco resta divisa, ma oggi, 1° gennaio, il papà potrà incontrare i suoi i tre figli, due di 6 e una di 8 anni...

Papà Nathan solo 2 ore e mezza con i figli e Catherine, il Natale ‘in deroga’ della famiglia nel bosco. Salvini: “Violenza di Stato”Palmoli, 24 dicembre 2025 – Sarà un Natale a tempo (determinato) per i Trevallion, la cosiddetta 'famiglia nel bosco’ protagonista delle cronache...

Aggiornamenti e notizie su Famiglia nel bosco Nathan rompe con...

Temi più discussi: Famiglia nel bosco: i dissidi tra genitori (dai vaccini agli assistenti). Lei è inflessibile, lui media e il tribunale lo promuove; Bimbi nel bosco, ricorso dei legali contro il loro trasferimento e l'allontanamento della madre; Famiglia nel bosco, Nathan incontra i bambini e la moglie torna a casa: la divisione decisa dai giudici; Famiglia nel bosco, lite tra Nathan e Catherine dopo l’ordinanza ma lui continua a difendere la moglie.

La famiglia nel bosco, Nathan porta ai bimbi le uova delle loro galline. La mamma dal casolare: Grazie del supportoLa visita del padre in comunità. «Con lui i piccoli sono tranquilli» ... msn.com

Famiglia nel bosco, Nathan Trevallion porta ai figli le uova delle loro galline. La madre Catherine: «Grazie a tutti del supporto»VASTO (Chieti) - Nathan Trevallion indossa un maglione artigianale e il sorriso di chi viene in pace. La barba che scende, i capelli raccolti, qualche ruga del tempo. È l’inglese gentile che, mesi fa, ... roma.corriere.it

Mentre il ministro della Giustizia Nordio invia ispettori al tribunale dell’Aquila, che ha disposto l’allontanamento dalla struttura di Catherine Birmingham, il ministro dei Trasporti e vicepremier Salvini annuncia che andrà a far visita alla famiglia nel bosco di Palm - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco: “Ispezione senza motivo, quella del ministero è un’intimidazione” x.com