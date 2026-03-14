Dal 1955, quando la Fiat 600 rivoluzionò le strade italiane, il motore di questa utilitaria è stato utilizzato in diverse versioni fino alla Seicento di fine anni '90. In quasi cinquant’anni, lo stesso motore ha equipaggiato più modelli, mantenendo una presenza costante nel panorama automobilistico domestico. La continuità ha segnato un lungo percorso di aggiornamenti e adattamenti tecnici.

Metà anni Cinquanta del secolo scorso, l’Italia è in piena corsa dopo i traumi della Seconda guerra mondiale e un intero Paese da ricostruire. Nonostante le tensioni internazionali che permangono (il conflitto condotto dagli Stati Uniti in Corea, il confronto muscolare tra gli Usa e l’U), l’economia riparte. Merito anche dei Piani di sviluppo che vedono gli Stati ricchi favorire la ripresa in quelli – soprattutto europei – messi in ginocchio dalle distruzioni belliche, anche con lo scopo di arginare una possibile diffusione del comunismo. L’Italia ne beneficia con il cosiddetto piano Marshall e, dopo anni di privazioni, la popolazione assapora un relativo benessere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dalla Fiat 600 alla Seicento, quasi mezzo secolo per lo stesso motore

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