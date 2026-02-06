Paolo Ruffini a Pordenone per Din Don Down e il commovente messaggio di Greta | Sei una persona dal cuore enorme

«Non importa se noi siamo persone normali o non normali, noi siamo persone che cerchiamo di lottare per persone che hanno più bisogno», gli ha detto la ragazza sul palco Paolo Ruffini non dimenticherà la data a Pordenone del suo spettacolo "Din Don Down – Alla ricerca di (D)io" che è andata in scena domenica 1 febbraio al Palazzetto dello Sport "Maurizio Crisafulli". Il comico toscano insieme alla Compagnia Mayor Von Frinzius, composta in prevalenza da attori con disabilità, ha conquistato nuovamente il pubblico come successo nelle altre date nella Penisola. La conferma è arrivata con una meritata standing ovation finale e dagli applausi.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Approfondimenti su Paolo Ruffini Pordenone

Paolo Ruffini arriva all’Arena di Verona con il suo spettacolo “Din Don Down”.

Paolo Ruffini torna in scena con il suo spettacolo

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Paolo Ruffini Pordenone

Argomenti discussi: Din Don Dow, il dissacrante spettacolo di Paolo Ruffini in arrivo a Pordenone, 1 febbraio 2026.

Paolo Ruffini e gli attori di Din Don Down all'Arena di VeronaDin Don Down – Alla ricerca di (D)io, lo spettacolo dei record di Paolo Ruffini con la Compagnia Mayor Von Frinzius di attori con disabilità, con Claudia Campolongo al pianoforte, diretto da ... tg24.sky.it

Paolo Ruffini: Il mio romanzo pop per raccontare la sindrome di downAttore, regista, produttore, nel nuovo libro Io sono perfetto immagina che un giovane down sia candidato a guidare l’Italia. Un paradosso utile a mostrare ... repubblica.it

Paolo Ruffini. . Guardare cosa mi dice Greta. Dopo il sold out in 5 giorni all’arena di Verona, abbiamo aggiunto nuove date di Din Don Down! Biglietti su ticketone! Grazie! facebook