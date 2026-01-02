Iran proteste e tensioni con gli Usa | la crisi entra in una fase decisiva

La situazione in Iran si fa sempre più complessa, con proteste diffuse e tensioni crescenti con gli Stati Uniti. La crisi, che ha coinvolto diverse sfere politiche e sociali, sta entrando in una fase decisiva, influenzando anche gli equilibri internazionali. Per approfondimenti e aggiornamenti, abbonati a DayItalianews.

La risposta di Teheran alle parole di Trump. La crisi iraniana si inasprisce e assume una nuova dimensione internazionale. Dopo le dichiarazioni di Donald Trump, che ha evocato un possibile intervento degli Stati Uniti a sostegno dei manifestanti, Teheran ha tracciato una linea rossa: ogni ingerenza esterna sarà seguita da una reazione. Il messaggio è arrivato da Ali Shamkhani, consigliere della Guida suprema Ali Khamenei, mentre Ali Larijani ha avvertito che un intervento americano "destabilizzerebbe l'intera regione". Il crollo del rial e la miccia economica. Alla base dello scontro diplomatico c'è un drammatico peggioramento della situazione economica.

Continuano le proteste in Iran per l'inflazione e la crisi economica; Iran, valuta a picco e piazze in ebollizione: l’ombra di Trump; Iran, quando l’economia diventa politica: la crepa nel patto sociale della Repubblica islamica; Iran, proseguono le proteste a Teheran per la crisi economica. Pezeshkian: 'Ascoltare le legittime rivendicazioni'.

Sanzioni Usa e povertà estrema, ecco perché in Iran è tornata la protesta - A sette anni dai cortei per i diritti delle donne, il Paese è tornato a manifestare. avvenire.it