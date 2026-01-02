Iran proteste e tensioni con gli Usa | la crisi entra in una fase decisiva

La situazione in Iran si fa sempre più complessa, con proteste diffuse e tensioni crescenti con gli Stati Uniti. La crisi, che ha coinvolto diverse sfere politiche e sociali, sta entrando in una fase decisiva, influenzando anche gli equilibri internazionali. Per approfondimenti e aggiornamenti, abbonati a DayItalianews.

La risposta di Teheran alle parole di Trump. La crisi iraniana si inasprisce e assume una nuova dimensione internazionale. Dopo le dichiarazioni di Donald Trump, che ha evocato un possibile intervento degli Stati Uniti a sostegno dei manifestanti, Teheran ha tracciato una linea rossa: ogni ingerenza esterna sarà seguita da una reazione. Il messaggio è arrivato da Ali Shamkhani, consigliere della Guida suprema Ali Khamenei, mentre Ali Larijani ha avvertito che un intervento americano "destabilizzerebbe l'intera regione". Il crollo del rial e la miccia economica. Alla base dello scontro diplomatico c'è un drammatico peggioramento della situazione economica.

Continuano le proteste in Iran per l'inflazione e la crisi economica; Iran, valuta a picco e piazze in ebollizione: l’ombra di Trump; Iran, quando l’economia diventa politica: la crepa nel patto sociale della Repubblica islamica; Iran, proseguono le proteste a Teheran per la crisi economica. Pezeshkian: 'Ascoltare le legittime rivendicazioni'.

iran proteste tensioni usaSanzioni Usa e povertà estrema, ecco perché in Iran è tornata la protesta - A sette anni dai cortei per i diritti delle donne, il Paese è tornato a manifestare. avvenire.it

iran proteste tensioni usaProteste in Iran, Trump: "Usa pronti a intervenire". Teheran risponde: "Stia attento" - Alta tensione tra Iran e Usa dopo che il presidente americano Donald Trump ha ventilato l'ipotesi di un intervento degli Stati Uniti in difesa dei manifestanti impegnati nelle proteste degli ultimi ... msn.com

iran proteste tensioni usaIran-Usa, Khamenei minaccia Trump: attento a quello che fai o sarà il caos - Il presidente Usa: siamo pronti a intervenire ... milanofinanza.it

