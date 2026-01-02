Iran proteste e tensioni con gli Usa | la crisi entra in una fase decisiva
La situazione in Iran si fa sempre più complessa, con proteste diffuse e tensioni crescenti con gli Stati Uniti. La crisi, che ha coinvolto diverse sfere politiche e sociali, sta entrando in una fase decisiva, influenzando anche gli equilibri internazionali. Per approfondimenti e aggiornamenti, abbonati a DayItalianews.
La risposta di Teheran alle parole di Trump. La crisi iraniana si inasprisce e assume una nuova dimensione internazionale. Dopo le dichiarazioni di Donald Trump, che ha evocato un possibile intervento degli Stati Uniti a sostegno dei manifestanti, Teheran ha tracciato una linea rossa: ogni ingerenza esterna sarà seguita da una reazione. Il messaggio è arrivato da Ali Shamkhani, consigliere della Guida suprema Ali Khamenei, mentre Ali Larijani ha avvertito che un intervento americano "destabilizzerebbe l'intera regione". Il crollo del rial e la miccia economica. Alla base dello scontro diplomatico c'è un drammatico peggioramento della situazione economica.
Continuano le proteste in Iran per l'inflazione e la crisi economica; Iran, valuta a picco e piazze in ebollizione: l’ombra di Trump; Iran, quando l’economia diventa politica: la crepa nel patto sociale della Repubblica islamica; Iran, proseguono le proteste a Teheran per la crisi economica. Pezeshkian: 'Ascoltare le legittime rivendicazioni'.
Sanzioni Usa e povertà estrema, ecco perché in Iran è tornata la protesta - A sette anni dai cortei per i diritti delle donne, il Paese è tornato a manifestare. avvenire.it
Proteste in Iran, Trump: "Usa pronti a intervenire". Teheran risponde: "Stia attento" - Alta tensione tra Iran e Usa dopo che il presidente americano Donald Trump ha ventilato l'ipotesi di un intervento degli Stati Uniti in difesa dei manifestanti impegnati nelle proteste degli ultimi ... msn.com
Iran-Usa, Khamenei minaccia Trump: attento a quello che fai o sarà il caos - Il presidente Usa: siamo pronti a intervenire ... milanofinanza.it
In #Iran non si fermano le proteste scoppiate contro il caro-vita. Almeno sei le vittime degli scontri con le forze di sicurezza. #Trump: “Pronti a intervenire se Teheran uccide i manifestanti.” “Attento”, è la replica. #Tg1 Giuseppe Rizzo x.com
Prosegue l’ondata di proteste in Iran. Notte di tensione ad Azna, cittadina della provincia di Lorestan, nell’Iran occidentale. Video diffusi sui social media mostrano manifestanti radunati davanti a una stazione di polizia che scandiscono slogan contro il regime - facebook.com facebook
