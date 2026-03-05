Nuova circolare del Viminale | rafforzata la vigilanza su basi Usa e infrastrutture strategiche

Il Viminale ha emesso una nuova circolare che prevede un aumento della vigilanza su alcune strutture. In particolare, si intensificano i controlli sulle basi militari americane presenti in Italia e sui siti considerati strategici legati alla produzione militare, con particolare attenzione a quelli che supportano la logistica degli alleati. La misura riguarda quindi obiettivi di interesse militare e infrastrutture rilevanti per la sicurezza nazionale.

AGI - Rafforzare i "dispositivi di vigilanza" sulle basi militari americane presenti sul territorio nazionale e sui "siti sensibili riconducibili alla filiera di produzione di interesse militare, specie di quella a supporto della catena logistica bellica degli alleati". È una delle misure raccomandate in una circolare inviata a prefetti e questori dal Dipartimento della pubblica sicurezza. Alla luce della nuova situazione determinata dall'attacco all'Iran, viene prevista una tutela particolare "degli obiettivi diplomatico-consolari, religiosi, culturali, economici e commerciali riferibili allo Stato di Israele ed alla comunità religiosa ebraica, nonché agli Usa". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it

