Movida stretta del Prefetto | da Coroglio al Centro storico 5 zone rosse a Vigilanza rafforzata

A seguito di recenti episodi di cronaca e segnalazioni da parte di cittadini, il Prefetto Michele Di Bari ha stabilito cinque zone a “Vigilanza rafforzata” tra Coroglio e il Centro storico. Questa misura mira a garantire maggiore controllo e sicurezza nelle aree più colpite da vandalismo, risse e problemi di inquinamento acustico. La decisione si inserisce in un quadro di interventi finalizzati a tutelare la qualità della vita e la tranquillità dei residenti.

Dopo i recenti efferati fatti di cronaca, con il ferimento di giovani e giovanissimi, e le numerose segnalazioni di cittadini e associazioni relativi ad atti di vandalismo, risse e inquinamento acustico, il Prefetto Michele Di Bari annuncia l'istituzione di 5 zone rosse a "Vigilanza rafforzata". Coroglio: vi rientrano via Coroglio, discesa Coroglio, via Nisida, via Pasquale Leonardi Cattolica (da via Coroglio all'incrocio con via Cavalleggeri d'Aosta), via Bagnoli (da via Nuova Agnano all'incrocio con piazza Bagnoli), piazza Bagnoli, via di Pozzuoli (fino ai limiti con il comune di Pozzuoli) e via Campi Flegrei, Via Miseno, via Maiuri, Via Campana, Via Napoli; Mergellina: comprende via Mergellina, piazza Sannazaro, via Sannazaro, via Francesco Caracciolo, piazza Vittoria, via Riviera di Chiaia fino a Piazza della Repubblica, piazza della Repubblica, viale Anton Dohrn, via Partenope, Viale Gramsci, via Pergolesi, via Galiani, via Tommaso Campanella, via Chiatamone; Porta Capuana: include Corso Garibaldi, Piazza Principe Umberto, piazza S.

