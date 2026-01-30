Lippi torna a far preoccupare i fan. Nell’ultimo episodio di Falsissimo, l’ex conduttore è apparso in ospedale, visibilmente dimagrito e con la cannula dell’ossigeno al naso. Il suo stato di salute desta attenzione, e sui social lui stesso ha scritto: “Vorrei crederti”. La sua presenza in tv ha lasciato senza parole, e ora si attende di capire come sta davvero.

L'apparizione di Claudio Lippi nell'ultimo episodio di Falsissimo ha generato sconcerto. Il popolare conduttore è apparso visibilmente dimagrito e provato nel letto di un ospedale con la cannula dell'ossigeno al naso. Le sue condizioni di salute hanno preoccupato i fan e il grande pubblico, che per anni lo ha apprezzato in televisione, ma dopo l'apparizione nel format di Corona di lui si sono perse le tracce. Come sta Claudio Lippi. Dopo la puntata di Falsissimo, andata in onda lunedì, nessuno è riuscito a mettersi in contatto con il conduttore per sincerarsi delle sue condizioni di salute. Corona ha affermato che Claudio è "in fin di vita in terapia intensiva", mentre in collegamento la trasmissione web il presentatore ha smentito di essere così grave, ma ha parlato di accertamenti per individuare un tumore ai polmoni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Claudio Lippi, l'ultimo post social su Facebook: "Vorrei crederti". Come sta il conduttore

Approfondimenti su Claudio Lippi

In questo articolo si analizzano le recenti dichiarazioni di Claudio Lippi emerse durante la trasmissione Falsissimo di Fabrizio Corona, trasmessa nonostante un’ordinanza del Tribunale di Milano.

In questo articolo si aggiornano le condizioni di salute di Claudio Lippi, ricoverato in terapia intensiva.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Claudio Lippi

Argomenti discussi: Claudio Lippi sta male, è in terapia intensiva. E chiama Corona sul caso Mediaset; Claudio Lippi dall'ospedale: 'Maria De Filippi non si cura del talento'; Claudio Lippi, perché è in terapia intensiva: la malattia e la rivelazione drammatica di Fabrizio Corona; Claudio Lippi telefona a Fabrizio Corona dalla terapia intensiva.

Claudio Lippi, perché è in terapia intensiva: la malattia e la rivelazione drammatica di Fabrizio CoronaNell’ultima puntata di Falsissimo il conduttore ha chiamato l’ex re dei paparazzi dall'ospedale per raccontare le sue condizioni di salute (ed economiche) ... libero.it

Claudio Lippi: che malattia ha? Ecco perché è ricoveratoOltre alla durissima battaglia contro la malattia, Claudio Lippi ha rivelato una situazione personale ed economica estremamente precaria, che aggiunge un carico di angoscia al suo ricovero. Il ... tag24.it

Siamo sicuri che Claudio Lippi, come ha detto a Falsissimo, sia stato dimenticato dall' TV e soprattutto da Mediaset La giornalista #GraziaSambruna ha scoperto che: "Buongiorno, qualora non ve ne foste accorti, tanto per cambiare #Falsissimo di #FabrizioC - facebook.com facebook

Perché la carriera di Claudio Lippi è finita: il silenzio di Pier Silvio Berlusconi e l’appello per tornare in TV x.com