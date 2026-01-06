Befana 2026 in volo con la scopa sui palazzi del potere | dolci o carbone per questi leader politici?

La Befana del 2026 sorvola i vertici del potere, portando con sé simboli di approvazione o critica. Tra dolci e carbone, questa tradizionale figura invita a riflettere sui comportamenti dei leader politici e sulle scelte che influenzano il nostro futuro. Un’immagine che unisce tradizione e attualità, offrendo uno spunto di analisi sulla politica mondiale in un anno ricco di sfide e decisioni importanti.

La Befana arriva in questo 2026 e sorvola con la sua scopa anche i palazzi del potere. Nel suo sacco la politica mondiale pesa tanto. Chi avrà meritato dolci e caramelle e chi, invece, il carbone? Il viaggio della Befana non può che partire dagli Usa. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump quasi certamente troverà carbone nella sua calza. La Befana ha tenuto in bilico la sua decisione fino a pochi giorni fa, grazie agli sforzi del tycoon di raggiungere un cessate il fuoco a Gaza ed in Ucraina. Ma la politica dei dazi, l'attacco in Venezuela e le minacce di acquisire la Groenlandia non hanno lasciato altra scelta alla protagonista dell'Epifania.

