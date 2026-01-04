Scompenso cardiaco | semplificare la prescrizione dei farmaci in 4 mosse

Lo scompenso cardiaco, la sindrome cardio-nefro-metabolica e la fibrillazione atriale sono patologie che interessano circa un milione di italiani. Per migliorare l’accesso ai farmaci necessari, è importante semplificare e uniformare le procedure di prescrizione. In questo articolo, vengono illustrate quattro mosse utili per rendere più efficace e coerente il percorso terapeutico, favorendo un’assistenza più omogenea su tutto il territorio nazionale.

