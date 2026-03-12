L' Umbria rende omaggio al Maestro Burri | il film-documentario e lo stand artistico a Torino Libri

In Umbria, un film-documentario dedicato a Alberto Burri è stato proiettato agli Ex Seccatoi del Tabacco di Città di Castello, in occasione dei 111 anni dalla nascita dell’artista. Contestualmente, a Torino Libri è stato allestito uno stand a tema artistico, con l’obiettivo di celebrare il Maestro attraverso esposizioni e iniziative culturali. La proiezione rappresenta un momento significativo per il ricordo di Burri nella regione.

Agli Ex Seccatoi del Tabacco di Città di Castello è stato per la prima volta proiettato il film realizzato per i 111 anni dalla nascita di Alberto Burri.L'evento ha visto la proiezione del filmato inedito curato da Rai Umbria, Teche e Rai Cultura, che documenta Burri al lavoro: un omaggio che unisce la forza delle immagini storiche al racconto della grande arte innovativa che ha proiettato l'artista sulla scena internazionale. Dopo la proiezione, il vicepresidente della Giunta regionale Tommaso Bori ha annunciato che l'Umbria renderà omaggio al Maestro anche in una delle fiere più importanti del Paese: "Celebrare un gigante dell'arte e della cultura come Burri non è solo memoria, ma un investimento sul futuro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

