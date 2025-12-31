Umbria 2026 | le opere d' arte gli archivi e le biblioteche dell' Umbria saranno tutti consultabili online

Nel 2026, l'Umbria renderà accessibili online le sue opere d'arte, archivi e biblioteche. Grazie ai finanziamenti del PNRR, il patrimonio culturale regionale sarà consultabile in formato digitale, facilitando la ricerca e la fruizione da parte di cittadini e studiosi. Questa iniziativa rafforza l'impegno della regione nel preservare e diffondere il proprio patrimonio culturale attraverso strumenti tecnologici innovativi.

Il patrimonio culturale umbro diventa sempre più accessibile e fruibile anche in formato digitale, grazie alla prosecuzione dei progetti di digitalizzazione finanziati dal PNRR. La Regione Umbria ha infatti garantito la continuità delle attività attraverso l'estensione dei contratti con gli.

