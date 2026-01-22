Precipita da un’altezza di 10 metri Gravissimo un operaio di 23 anni

Un operaio di 23 anni di Ferrara è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da un lucernario a circa 10 metri di altezza. L’incidente si è verificato durante lavori di ristrutturazione di un capannone a Volano di Codigoro, un’ex rimessa di barche. Le cause dell’incidente sono attualmente in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare le prime cure e chiarire la dinamica dell’accaduto.

Stava lavorando alla ristrutturazione di un capannone, ex rimessa di barche a Volano di Codigoro, quando un operaio di 23 anni di Ferrara è precipitato, per cause in corso di accertamento, da un lucernario posto a un'altezza di circa 10 metri. Il giovane, dipendente di un'impresa bergamasca, ha riportato traumi e fratture ovunque. Era cosciente quando l'elisoccorso lo ha trasportato all'ospedale Maggiore di Bologna. Il 23enne, pur non essendo in pericolo di vita, è stato ricoverato in prognosi riservata al nosocomio. Sul posto, oltre ai carabinieri della stazione di Codigoro, gli operatori della Spisal, servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro.

