Da San Siro a Palermo, l’Italia si prepara a ospitare i prossimi eventi sportivi, con cinque stadi coinvolti nel progetto. A ottobre sarà annunciata la decisione ufficiale sulla candidatura, mentre i lavori di ristrutturazione sono in corso, con particolare attenzione a Milano e Firenze, dove le attività di miglioramento delle strutture sono molto avanzate.

Il nuovo stadio della Roma è sempre più una realtà e la sua estrema modernità e sostenibilità lo lanciano nel ristretto gruppo dei favoriti per diventare uno dei cinque impianti per Euro 2032, scelta che si farà il prossimo ottobre. Esserci fa gola a molti, non solo a Roma: si stima che ogni città ospitante avrà un indotto tra gli 800 milioni e il miliardo di euro. Al momento ad avere più chance sono Torino con l’Allianz (il primo ad aver avuto tutti i requisiti), Milano con il nuovo San Siro, Firenze, Roma con il rinnovato Olimpico e appunto l’impianto giallorosso, Salerno, Palermo, Cagliari e Napoli. Su quest’ultimo occorre fare chiarezza.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da San Siro a Palermo: L’Italia è un cantiere che spera in Euro 2032

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