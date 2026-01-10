Napoli Conte spera in Neres | test decisivo prima di San Siro

Il Napoli si prepara alla sfida contro l’Inter a San Siro, con alcune incognite in rosa. Antonio Conte valuta le condizioni dei giocatori disponibili, focalizzandosi in particolare su David Neres, la cui presenza potrebbe essere determinante. La partita rappresenta un momento importante per la squadra, che cerca di affrontare le difficoltà e mantenere alta la concentrazione in vista degli impegni futuri.

Napoli in emergenza alla vigilia della trasferta di San Siro. Antonio Conte fa la conta dei disponibili in vista della sfida di domenica sera contro l’ Inter e tiene il fiato sospeso per David Neres. L’esterno brasiliano, rimasto in tribuna nell’ultimo match pareggiato contro l’ Hellas Verona, rappresenta la principale speranza offensiva per il big match del Meazza. In casa azzurra filtra prudenza, ma anche una certa fiducia. La giornata di oggi sarà decisiva. Prima della partenza per Milano è previsto un ultimo test: Neres vuole esserci e spingere per la convocazione. La sensazione è che il giocatore sia pronto a stringere i denti pur di scendere in campo a San Siro. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

