Corriere dello Sport | Napoli sospiro di sollievo per Neres | stop breve Conte spera per San Siro

Il Napoli riceve buone notizie riguardo le condizioni di Neres, che ha subito un infortunio di breve durata. La speranza è che il giocatore possa tornare in campo in tempo per la prossima sfida contro l'Inter a San Siro. La squadra, quindi, può contare sulla disponibilità di Neres per affrontare il prossimo impegno importante del campionato.

"> Il Napoli tira un sospiro di sollievo. Gli esami strumentali effettuati ieri da David Neres al Pineta Grande Hospital hanno confermato la prima diagnosi: «trauma distorsivo alla caviglia sinistra». L’esterno brasiliano, uscito dolorante domenica sera all’Olimpico contro la Lazio, ha già iniziato il percorso riabilitativo. Come riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Neres salterà sicuramente la sfida di domani al Maradona contro il Verona, mentre resta in dubbio per il big match di domenica sera a San Siro contro l’Inter. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Neres, l'esito degli esami alla caviglia: come sta e quante partite può saltare con il Napoli; Manna: Non sono d'accordo quando si dice che il Napoli è strafavorito per lo Scudetto, Inter la più forte.

