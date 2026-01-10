Da Salman Rushdie a Stefania Auci le novità in libreria

Scopri le ultime uscite in libreria, tra romanzi, saggi, inchieste e reportage. Questa settimana, l’Adnkronos presenta una selezione di titoli recenti, offrendo un’ampia panoramica delle novità editoriali italiane e internazionali. Un’occasione per aggiornarsi sulle novità del mondo del libro e trovare nuove letture da esplorare con attenzione e interesse.

(Adnkronos) – Ecco una selezione delle novità in libreria, tra romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage, presentata questa settimana dall'AdnKronos. Uscirà in libreria con Mondadori il 13 gennaio 'Linguaggi della verità' di Salman Rushdie. Lo scrittore è stato giustamente definito 'un maestro della narrazione perpetua', capace di illuminare molte verità sulla nostra società e sulla .

Dal ritorno di Stefania Auci a Don Winslow, le novità del 2026 in libreria - Tra i romanzi in uscita anche 'La vecchia' di Georges Simenon e l'autobiografia del 'mago' della pallavolo Julio Velasco ... adnkronos.com

Auci, Nesbo e Yoshimoto dopo la grande crisi del 2025 - Con un calo di quasi due milioni di copie di libri venduti rispetto all’anno precedente, il 2025 ha riservato più di una ... msn.com

#caffeletterario Salman Rushdie è stato giustamente definito "un maestro della narrazione perpetua", capace di illuminare molte verità sulla nostra società e sulla nostra cultura con la sua prosa affascinante e spesso tagliente. In questa ricchissima raccolta so - facebook.com facebook

In questa raccolta - in arrivo il 13 gennaio - sono stati riuniti saggi, interventi, conferenze e altri materiali suggestivi che si concentrano sul rapporto di Salman Rushdie con la parola scritta. È un invito a lasciarsi sedurre dalla meraviglia della parola scritta. x.com

