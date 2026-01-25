Medaglia d' argento per Emma Paoloni al campionato italiana Para-Archery

Emma Paoloni, quattordicenne di San Ginesio, ha conquistato la medaglia d’argento nel campionato italiano di Para-Archery. Alla sua prima partecipazione, rappresenta un talento emergente nel panorama nazionale. La giovane atleta, iscritta al Liceo Linguistico di Macerata, si distingue per impegno e dedizione, portando a casa un risultato di rilievo per la sua città e la sua società sportiva, gli Arcieri del Medio Chienti.

Belforte del Chienti (Macerata), 25 gennaio 2026 – Inizio col botto per Emma Paoloni, quattordicenne di San Ginesio, al primo anno del Liceo Linguistico di Macerata e atleta dell’asd Arcieri del Medio Chienti di Belforte. Questo fine settimana, al suo primo campionato italiano Para-Archery indoor nella categoria Visually Impaired a Lamezia Terme (Catanzaro), in Calabria, ha ottenuto la medaglia d’argento assoluta. Diventando così la neo vicecampionessa italiana. È arrivata seconda alla gara di qualifica vincendo la medaglia d’argento. Poi ha trionfato nello scontro diretto in semifinale con il campione italiano uscente 2025 ed è volata in finale per l’assoluto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Medaglia d'argento per Emma Paoloni al campionato italiana Para-Archery A Emma Dante il Leone d’Oro alla carriera, al regista Mario Banushi quello d’ArgentoEmma Dante riceve il Leone d’Oro alla carriera alla Biennale Teatro 2026, riconoscimento alla sua significativa esperienza nel teatro e nell’opera. Leggi anche: Para snowboard, medaglia di bronzo in Coppa del Mondo per Jacopo Luchini La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: La mela Stellar conquista la medaglia d'argento per l'innovazione varietale; Consegnata a Hofer la medaglia d’argento dei Mondiali di Khanty Mansiysk 15 anni dopo; Scherma, dalla medaglia d’argento a Guilford alla fiaccola torinese: le 24 ore di Federica Ariaudo; Guignard-Fabbri, ancora poesia: è medaglia d'argento agli Europei!. Ancora una medaglia per Lucrezia Mancini al meeting di Ginevra: argento nei 100 ranaSabato 24 gennaio erano arrivati un bronzo nei 50 rana ed un argento nei 200. Domenica 25, Lucrezia Mancini ha messo in bacheca un’altra dolce, dolcissima medaglia d’argento. Sempre nella specialità r ... umbria24.it Nel GP di spada di Doha splendido argento per Simone MencarelliROMA (ITALPRESS) - Simone Mencarelli splende d'argento nel Grand Prix di spada di Doha. Il 22enne torinese delle Fiamme Oro ha conquistato la sua prima med ... italpress.com 22enne medaglia d'argento alle ultime Paralimpiadi, Greg Slade vuole ora "fornire una rappresentazione LGBTQIA+ ad alto livello. E voglio essere fedele a me stesso" LEGGI https://www.gay.it/australian-open-2026-tennista-in-carrozzina-coming-out-gay - facebook.com facebook Giuliano Vassalli, medaglia d’argento della Resistenza (quella vera, non di Pagliarulo che non è mai stato partigiano ) x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.