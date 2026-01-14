Il luogotenente Di Renzo inizia la pensione | Curriculum esemplare

Il luogotenente Francesco Di Renzo si appresta a lasciare il servizio attivo dopo oltre quarant’anni di carriera nell’Arma dei Carabinieri del Lodigiano. Con un curriculum esemplare, rappresenta un esempio di dedizione e professionalità. La sua uscita dal servizio segna la conclusione di un percorso importante per la comunità e per l’istituzione, lasciando un patrimonio di esperienza e impegno nel territorio.

Si chiude un capitolo importante per l'Arma dei carabinieri del Lodigiano. Il luogotenente Francesco Di Renzo lascia il servizio attivo, concludendo una carriera durata oltre quarant'anni. Pugliese d'origine, classe 1963, Di Renzo era giunto in Lombardia nel lontano 1984, subito dopo aver completato il percorso formativo nella Scuola Allievi Sottufficiali di Firenze. Da quel momento, il suo legame con il territorio è diventato indissolubile. Dagli esordi all'Aliquota Radiomobile di Codogno, passando per gli uffici della Legione "Lombardia" a Milano e il Nucleo Operativo di Cremona e ancora di Codogno, per Di Renzo c'è stata anche l'esperienza il comando di stazioni chiave, tra cui Piacenza Levante e Assago, in provincia di Milano.

Carabinieri, il luogotenente Francesco Di Renzo va in pensione - Si è concluso dopo una lunga carriera il servizio del militare che per decenni ha ricoperto diversi incarichi nella Bassa. ilcittadino.it

