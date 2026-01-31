Le 10 coppie più iconiche di sempre sul red carpet dei Grammy

La notte dei Grammy ha regalato ancora una volta scatti da urlo sul red carpet. Tra le coppie più iconiche ci sono John Lennon e Yoko Ono, che hanno fatto sognare i fan con il loro stile unico, e Puff Daddy con J.Lo in abiti decisamente audaci. Kanye e Kim hanno catturato l'attenzione di tutti, mentre Beyoncé e Jay-Z hanno dimostrato di essere una coppia inossidabile anche sotto i riflettori più intensi.

Nel corso degli anni, alcune coppie di star hanno saputo incarnare alla perfezione lo spirito della cultura pop e dell'industria musicale della loro epoca. Da Jennifer Lopez e Sean «Diddy» Combs a John Lennon e Yoko Ono, passando per Kanye West e Kim Kardashian fino alla power couple Beyoncé e Jay-Z. Aspettando gli Oscar della musica 2026, ecco le coppie più iconiche delle passate edizioni. John Lennon e Yoko Ono, 1975 Il compianto frontman dei Beatles e la sua amata sfilarono sul red carpet dei Grammy. Fu la prima apparizione pubblica della coppia dopo aver filmato la loro vita coniugale. Jennifer Lopez e Puff Daddy, 2000 Ammettiamolo, avevamo quasi rimosso il fatto che il rapper e J.

Le coppie sul red carpet dei Golden Globes 2026, come Ashton Kutcher e Mila Kunis, hanno condiviso momenti di eleganza e complicità.

Durante i Golden Globes, diverse coppie hanno attirato l’attenzione sul red carpet grazie a sguardi intensi e gesti affettuosi.

