Nemici del Dio khomeinista nemici della sinistra veterocomunista | la rimozione colpevole della sinistra davanti al massacro dei giovani iraniani fomentati da Cia e Mossad
In Iran, il regime khomeinista utilizza la religione come strumento di repressione, mentre la violenza diventa legge. La sinistra, spesso silente di fronte al sacrificio dei giovani iraniani, sembra aver dimenticato le proprie radici ideologiche. Dietro le proteste, Stati Uniti e Israele vengono accusati di alimentare la tensione. Un'analisi equilibrata richiede attenzione ai fatti e alle responsabilità di tutte le parti coinvolte.
La religione trasformata in strumento di repressione, la violenza elevata a legge, il silenzio ideologico della sinistra davanti al sacrificio dei giovani iraniani e Stati Unite ed Israele che soffiano sul vendo delle proteste In Iran i khomeinisti, da troppo tempo e con una frequenza sempre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
