Il ministero dell’Interno ha annunciato l’attivazione di un sistema a doppio binario per la sicurezza informatica in vista del referendum del 14 marzo 2026. Questa misura mira a salvaguardare i flussi di dati da minacce ibride e dai rischi legati ai deepfake. La decisione interessa le procedure di voto e le comunicazioni ufficiali, con l’obiettivo di prevenire manipolazioni digitali.

Il ministero dell’Interno ha attivato un sistema a doppio binario per garantire la sicurezza informatica durante il referendum del 14 marzo 2026, proteggendo i flussi di dati dalle minacce ibride. Mentre la proclamazione dei risultati rimarrà affidata alle procedure tradizionali, la trasmissione digitale delle informazioni è stata rafforzata contro attacchi cyber e campagne di disinformazione. L’intervento si concentra sulla protezione dei canali che collegano le sedi periferiche al centro operativo, evitando alterazioni capaci di generare confusione nel dibattito pubblico immediatamente dopo l’apertura delle urne. I servizi segreti hanno lanciato l’allarme su deepfake e manipolazioni informative come strumenti della minaccia ibrida sotto la soglia del conflitto armato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Referendum 2026: doppio binario contro deepfake e minacce

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