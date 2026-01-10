Referendum Grosso | Contro di noi attacchi volgari E ringrazia gli avvocati | Non è vero che sono tutti per il Sì

Grosso commenta gli attacchi ricevuti, definendoli volgari e ingiustificati. Ringrazia inoltre gli avvocati, sottolineando che non tutti sono a favore del Sì, e chiarisce che le accuse di voler mettere a rischio l’indipendenza della magistratura sono infondate, considerando che tale principio rimane tutelato dalla Costituzione. Un intervento che mira a precisare la posizione e a contrastare le illazioni senza ricorrere a polemiche.

“Ci accusano di diffondere la falsa informazione che l’autonomia della magistratura dalla politica sarebbe a rischio perché “il principio di autonomia e indipendenza continua a essere scritto nella Costituzione”. È un argomento di una pochezza davvero sconcertante. Se bastasse che un principio sia scritto in una Costituzione, perché esso sia effettivo, allora avremmo risolto per sempre tutti i problemi. E infatti affermazioni di principio simili le rintracciamo senza vergogna nelle Costituzioni della Russia, dell’ Iran, della Cina, della Corea del Nord e di decine di altri regimi autocratici “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

