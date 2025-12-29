Alessandro Preziosi | La libertà d’essere Yanez Un alter ego di Salgari

Alessandro Preziosi esprime il suo rapporto con Capri, un luogo che lo ispira e lo rigenera. In questa intervista, l’attore riflette sul significato della libertà e su come il personaggio di Yanez, da lui interpretato, rappresenti un suo alter ego ispirato a Salgari. Un viaggio tra natura, arte e identità, con uno sguardo autentico sulla connessione tra l’attore e il paesaggio che lo circonda.

Capri (Napoli), 29 dicembre 2025 – “Amo Capri perché le sue stradine, fra la roccia e il mare, mi rigenerano. Quando devo prepararmi a un ruolo, quando devo ritrovare me stesso, mi rifugio a Capri, mi metto a camminare verso l’Arco naturale o nelle altre stradine di pietra e di fiori. E pensare di essere premiato, proprio qui a Capri, mi dà una gioia infinita”. Alessandro Preziosi sarà celebrato stasera dal festival ‘Capri Hollywood’, che gli conferisce il titolo di Attore dell’anno. Sempre stasera gli verrà consegnato il premio del Nuovo Imaie, intitolato alla memoria di Antonello Fassari. Non c’era miglior modo per celebrare un attore che quest’anno ha dominato la scena televisiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

