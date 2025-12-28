Straniero in una patria che non è più Europa. Curzio Malaparte ha immerso i suoi scritti nell’interventismo, nel Fascismo, poi nell’inchiostro degli alleati, in quello dei comunisti sospinto da Togliatti e infine nel cristianesimo. Un dado dalle facce infinite lanciato sul tavolo dell’artista. «La miglior penna del regime» lo definì il liberale Piero Gobetti, ma non bastano queste cinque parole per racchiudere il maledetto toscano. Leggerlo è trovare un caleidoscopio di colori e sapori capaci di mostrarci quello che siamo, in fondo, ancora. Giornale di uno straniero a Parigi (425 pp.; 25,00€) edito da Adelphi, con la curatela di Michelangelo Fagotti e Monica Zanardo, è un testo scritto da Kurt Erich Suckert, il suo suo vero nome, tra il 1947 e il 1948 durante un lungo soggiorno francese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Giornale di uno straniero a Parigi”: il diario francese di Curzio Malaparte, viaggiatore dell’io e testimone del tempo

Leggi anche: Uno straniero a Parigi. Il Giornale di Malaparte in libreria dopo 60 anni

Leggi anche: Ecco Curzio Malaparte e la sua Parigi amara

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Giornale di uno straniero a Parigi: il diario francese di Curzio Malaparte, viaggiatore dell'io e testimone del tempo.

Uno straniero a Parigi. Il Giornale di Malaparte in libreria dopo 60 anni - Dopo quasi sessant’anni grazie ad Adelphi c’è una nuova edizione del Giornale di uno straniero a Parigi, che Curzio Malaparte scrisse durante il suo soggiorno parigino tra il giugno 1947 e la fine del ... lanazione.it

Giornale.SM - facebook.com facebook

Il Giornale: "Migranti, il nuovo business Cgil: 3,5 milioni per corsi e permessi. L'Ue finanzia progetti milionari che i patronati incamerano per assistere gli stranieri. Mentre calano gli iscritti, i fondi servono per aumentare i flussi e i ricongiungimenti". x.com