Turismo in Italia da record nel 2025 il Sud cresce anche nei mesi invernali

Secondo le analisi e le previsioni del Ministero del Turismo, nei primi 9 mesi del 2025 in Italia il numero di turisti ha superato quota 406 milioni. Le proiezioni dell'Ufficio statistica indicano inoltre che l'anno potrebbe chiudersi registrando oltre 479 milioni di presenze, con un incremento stimato del 3% rispetto al 2024. Questi numeri collocano il 2025 come uno degli anni migliori di sempre per il comparto turistico italiano. Il confronto con l'Europa e la spinta dai mercati esteri. Nel confronto con i principali competitor europei, l'Italia mostra una performance solida e competitiva. Nel periodo gennaio-settembre 2025, il nostro Paese si colloca sostanzialmente in linea con la Spagna, che registra 415,6 milioni di presenze, e supera Francia (401,3 milioni), Germania (346 milioni) e Grecia (140,4 milioni).

