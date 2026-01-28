Curiosità Salerno su Sky nel nuovo spot Così Com’è

Salerno torna protagonista su Sky con il nuovo spot di

Tra gli scorci campani, anche quelli riconoscibili della città di Salerno – come il Lungomare e Piazza della Libertà – nel nuovo spot di "Così Com’è" su Sky che restituisce un’immagine autentica e non stereotipata del territorio e racconta un’Italia contemporanea, aperta e vitale. La scelta di Salerno e della Campania non è casuale: rappresenta infatti un omaggio alle origini del brand e al territorio in cui Così Com’è è nato, lo stesso in cui Finagricola ha la propria sede in provincia di Salerno, pur essendo oggi una realtà produttiva di rilevanza nazionale. Accoglienza, condivisione e autenticità sono i valori al centro della narrazione, in linea con le tendenze culturali contemporanee: multiculturalità, ibridazione degli spazi, desiderio di momenti veri.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Chef Express, società del Gruppo Cremonini, ha recentemente inaugurato un nuovo punto vendita McDonald's presso la stazione di Salerno.

È stato inaugurato il nuovo McDonald’s all’interno della stazione di Salerno, offrendo un punto di ristoro comodo per pendolari e visitatori.

