La Carrarese strappa un punto d’oro a Mantova Un rigore sbagliato sul finale grazia gli azzurri
La Carrarese ottiene un punto importante dopo il pareggio 1-1 contro il Mantova. La partita si conclude con un rigore sbagliato sul finale da parte dei padroni di casa, che permette agli ospiti di salvarsi e di conquistare un risultato positivo. La formazione del Mantova schiera un 3-4-2-1, con Bardi tra i pali e diversi cambi nel corso del secondo tempo.
mantova 1 carrarese 1 MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Dembelè, Meroni, Castellini; Radaelli (77’ Zuccon), Trimboli, Kouda, Goncalves; Bragantini (62’ Ruocco), Buso (77’ Cella); Mancuso (62’ Mensah). A disp. Vukovic, Ligue, Benaissa, Maggioni, Paoletti, Wieser, Caprini, Marras. All. Gamberini. CARRARESE (3-5-1-1): Bleve; Calabrese, Illanes, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi (47’ pt Finotto), Hasa (84’ Parlanti), Rouhi (1’ s.t. Belloni); Rubino (60’ Melegoni); Abiuso (60’ Torregrossa). A disp. Garofani, Fiorillo, Ruggeri, Lordkipanidze, Distefano, Sekulov. All. Calabro. Arbitro: Turrini di Firenze; assistenti Fontani di Siena e Colaianni di Bari; quarto uomo Crezzini; var Ghersini; avar Gariglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Mantova-Carrarese 1-1: gli apuani conquistano un punto d'oro a Mantova
Zanon promuove la Carrarese: "Col Mantova? Un punto guadagnato"
Mantova, quanti rimpianti: con la Carrarese arriva un punto che serve a poco
Mantova-Carrarese 1-1: gli apuani conquistano un punto d'oro a Mantova
