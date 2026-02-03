Cuba apre alla possibilità di collaborare con gli Stati Uniti, lasciando da parte le tensioni degli ultimi anni. Dopo le parole di Donald Trump che indicano la fine del regime cubano, il governo di La Habana ha pubblicato un comunicato ufficiale che suona come una svolta. La nuova apertura arriva in un momento di incertezza politica in Venezuela e di cambiamenti in America Latina. La questione resta aperta, ma l’orientamento sembra spostarsi verso un dialogo più concreto, anche se ancora lontano da una normalizzazione completa delle relazioni.

Dopo l’arresto di Nicolas Maduro in Venezuela, e l’inizio di una transizione politica nel Paese sudamericano, molti si chiedono quale sarà il prossimo regime a cadere per pressioni degli Stati Uniti: Cuba o Iran? Mentre il presidente americano Donald Trump ripete ad ogni occasione che i giorni della dittatura cubana sono alla fine, e che la caduta del regime chavista trascinerà così il totalitarismo castrista, il ministero degli Affari esteri di Cuba ha rilasciato uno storico comunicato ufficiale. Con la premessa di respingere tutte le accuse di Washington contro l’Avana come minaccia per la sicurezza nazionale degli Usa, il governo cubano ha detto di seguito che è aperta e disposta ad una nuova fase di dialogo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - No oil, no party. Cuba pronta a collaborare con gli Usa

Approfondimenti su Cuba Usa

Eni, rappresentata da Descalzi, ha espresso la volontà di investire in Venezuela e di collaborare con le compagnie statunitensi presenti nel paese.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

The Story of the Argument Between Shirvan and Mehdi On the Peren Channel

Ultime notizie su Cuba Usa

Argomenti discussi: Basilicata, calo di petrolio e gas: Cupparo invita a usare meglio royalties e fondi no-oil; MuseoCity 2026: ten events not to be missed.

Rio Alberga. . Evento Imperdibile !!! Carnival Latin Party !!! Live Percussioni con Special guest Ron de Cuba y Jovanni Bongeros !!! Ultimi posti cena disponibili !!! Info prenot.tavoli Cena Obbligatoria 3381856950 (Rio) Tutti Tutti i SALSERI di Facebook @inprim - facebook.com facebook