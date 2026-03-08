Pieraccioni contro la ‘dittatura’ di Pin password e Otp | Basta codici fatemi dire ‘Son io’ E il sindaco gli risponde

Il regista e attore toscano ha espresso la sua opposizione alla richiesta di password e OTP per accedere ai servizi digitali, chiedendo di poter semplicemente dichiarare “Son io”. La risposta del sindaco di Firenze è arrivata poco dopo, dichiarando che si tratta di procedure necessarie per la sicurezza. Pieraccioni ha criticato la complessità e la ripetitività di questi sistemi di autenticazione.

Firenze, 8 marzo 2026 – Ma quale semplificazione burocratica e comodità del "fai da te" casalingo. Per Leonardo Pieraccioni l'era dell'identità digitale non è un'autostrada verso il futuro, ma un labirinto fatto di codici e passaggi infiniti. Il regista toscano ha affidato ai social uno sfogo tanto esilarante quanto condiviso, dando voce a quella nutrita schiera di cittadini che davanti a un Otp si sentono perduti. Ai Gigli tornano i 'pacchi dimenticati'. Due euro all'etto per l'acquisto al buio Tra Pin, Puk e codici vari: l'incubo del "boomer" Pieraccioni Con la consueta ironia, Pieraccioni mette subito le mani avanti: "Questo è un video da boomer, per cui da anziani come me".

