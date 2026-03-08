Il regista e attore toscano ha espresso la sua opposizione alla richiesta di password e OTP per accedere ai servizi digitali, chiedendo di poter semplicemente dichiarare “Son io”. La risposta del sindaco di Firenze è arrivata poco dopo, dichiarando che si tratta di procedure necessarie per la sicurezza. Pieraccioni ha criticato la complessità e la ripetitività di questi sistemi di autenticazione.

Firenze, 8 marzo 2026 – Ma quale semplificazione burocratica e comodità del "fai da te" casalingo. Per Leonardo Pieraccioni l'era dell'identità digitale non è un'autostrada verso il futuro, ma un labirinto fatto di codici e passaggi infiniti. Il regista toscano ha affidato ai social uno sfogo tanto esilarante quanto condiviso, dando voce a quella nutrita schiera di cittadini che davanti a un Otp si sentono perduti. Ai Gigli tornano i ‘pacchi dimenticati’. Due euro all’etto per l’acquisto al buio Tra Pin, Puk e codici vari: l’incubo del “boomer” Pieraccioni Con la consueta ironia, Pieraccioni mette subito le mani avanti: “Questo è un video da boomer, per cui da anziani come me”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pieraccioni contro la ‘dittatura’ di Pin, password e Otp: “Basta codici, fatemi dire ‘Son io’”. E il sindaco gli risponde

“Chi si è reso responsabile di queste cattiverie ne risponderà. Io e mia moglie ci siamo candidati regolarmente, basta, basta, e poi basta”: Gabriele Sbattella, l’uomo gatto di Sarabanda, risponde alle polemica sulla fiamma olimpicaL'ex concorrente di Sarabanda ha spiegato che lui è la moglie si sono "candidati come tutti, c'era un portale apposito: ci abbiamo provato e siamo...

Come recuperare i codici PIN e PUK della CIE per usarla al posto dello SpidPer attivare e utilizzare la tua Carta di Identità Elettronica (CIE) al posto dello Spid potresti aver bisogno del codice PIN eo del codice PUK...

Aggiornamenti e notizie su Pieraccioni contro la 'dittatura' di....

Pieraccioni contro la ‘dittatura’ di Pin, password e Otp: Basta codici, fatemi dire ‘Son io’. E il sindaco gli rispondeFirenze, 8 marzo 2026 – Ma quale semplificazione burocratica e comodità del fai da te casalingo. Per Leonardo Pieraccioni l'era dell'identità digitale non è un'autostrada verso il futuro, ma un ... lanazione.it

Sanremo 2026: Pieraccioni e Panariello, la gag contro ContiLeonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello riaccendono l’ironia toscana prendendo di mira, ancora una volta, l’amico di sempre Carlo Conti. Lo fanno con una gag telefonica pubblicata sui social che in ... 105.net