Dopo dieci giorni di proteste in Iran, si registrano almeno 36 decessi, coinvolgendo sia le aree centrali che le periferie delle città. Il governo affronta la situazione con fermezza, con il capo dell’esercito che risponde alle dichiarazioni degli Stati Uniti e minaccia un’azione preventiva. La situazione rimane tesa, mentre la protesta continua a esprimere il malcontento popolare nei confronti del regime degli ayatollah.

Dieci giorni di proteste nelle città principali così come nelle periferie. Non si placa la rivolta in Iran contro il governo degli ayatollah: secondo l’agenzia Hrana, le vittime sono 36. Tra questi, come scrive l’agenzia di stampa Fars, ci sono anche due poliziotti, che hanno perso la vita a Lordegan, nel sud ovest del Paese. L’aspetto della repressione resta centrale come risposta del regime alla contestazione verso l’ayatollah Khamenei: tra le vittime ci sono anche due minorenni e il fotografo e videomaker Sadegh Parvizzadeh ha pubblicato un video sulla sua pagina Instagram, in cui racconta di essere stato colpito al volto e a un occhio da un proiettile mentre riprendeva i cortei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, decimo giorno di proteste: 36 morti. Il capo dell’esercito risponde agli Usa e minaccia una “azione preventiva”

