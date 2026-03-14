Nella seconda puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna nei panni del ministro Antonio Tajani che, convinto che la parola “basta” possa fermare i conflitti internazionali, si rivolge direttamente ai leader coinvolti, da Putin a Teheran, salvo poi scoprire che i suoi appelli non vengono sempre compresi. Live streaming ed episodi completi su discovery+ ( www.discoveryplus.it ) L'articolo Crozza-Tajani e gli “avvertimenti” ai Paesi in guerra: “Voglio dire basta Putin.Teheran, e basta! Ah, hanno capito pasta?” proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crozza-Tajani e gli “avvertimenti” ai Paesi in guerra: “Voglio dire basta Putin…Teheran, e basta! Ah, hanno capito pasta?”

Articoli correlati

Iran, Tajani - Papa Leone XIV e Miss pace nel mondo: "Basta missili, basta droni, basta bombe atomiche" - VIDEO AI VIRALEIl ministro degli Esteri Tajani è intervenuto su Sky Arabia rispondendo alla domanda sulla postura dell'Italia nel conflitto in Iran.

Leggi anche: Le notizie di oggi sulla guerra in Iran: colpita l’isola di Kharg. Trump “Li abbiamo completamente sconfitti”. Hamas a Teheran: “Basta attacchi ai Paesi del Golfo”

Aggiornamenti e notizie su Crozza Tajani e gli avvertimenti ai...

Temi più discussi: Crozza-Tajani e la guerra in Iran: Come l'abbiamo saputo? Qualcuno m'ha detto che c'è stato un botto; Crozza-Tajani e la guerra in Iran: Come l'abbiamo saputo? Qualcuno m'ha detto: C'è stato un botto; Crozza-Tajani: Basta dire 'basta' per fermare i conflitti internazionali; Crozza/Tajani e i consigli agli italiani all’estero.

Crozza diventa Tajani: La posizione dell’Italia? È la stessa dell’Europa… ma non so qual èCrozza imita Tajani e ironizza sulla posizione dell’Italia sull’attacco a Teheran tra paragoni con l’Europa e consigli surreali agli italiani all’estero. affaritaliani.it

Lo smarrimento di Crozza-Tajani è da ridere: La nostra posizione rispetto alla guerra in Iran? Eh, non lo so…Nella prima puntata di Fratelli di Crozza, il comico impersona un Tajani incerto sulla posizione italiana riguardo l'Iran ... ilfattoquotidiano.it

Crozza-Tajani: il 'Basta' che dovrebbe fermare i conflitti nel mondo x.com

Non è Crozza o AI Tajani e la pace nel mondo... il discorso che ha commosso il web. Intervista vera rilasciata a Skytg il 10 marzo 26, reinterpreta dal mio punto di vista. Povera Italia - facebook.com facebook