Lupus eritematoso report | ' servono cure integrate e personalizzate'

Il lupus eritematoso sistemico impone a molte persone una vita fatta di rinunce e difficoltà quotidiane. Non si tratta solo di stanchezza o dolore, ma di dover rinunciare a gesti semplici come fare la spesa o pulire casa. Molti devono chiedere permessi sul lavoro e limitare le uscite con amici. Un nuovo report sottolinea la necessità di cure più integrate e personalizzate per affrontare questa malattia.

Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) - Il lupus eritematoso sistemico per molte persone non significa soltanto convivere con stanchezza e dolore, ma dover rinunciare ad attività semplici e quotidiane come fare la spesa o pulire casa, avere difficoltà al lavoro, chiedere permessi continui per visite ed esami, limitare la propria vita sociale. E' la realtà quotidiana che emerge da 'Italian Systemic Lupus Erythematosus (Sle) Patients: Overview of Their Quality of Life and Unmet Needs', progetto di ascolto che ha coinvolto oltre 150 pazienti, appena pubblicato sulla rivista scientifica internazionale 'Journal of Clinical Medicine', che per la prima volta fotografa in modo strutturato l'impatto sociale, funzionale ed emotivo del lupus in Italia, evidenziando la necessità di cure integrate e personalizzate.

