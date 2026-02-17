Crotone SIN | Cittadini Liberi chiede più controlli e bonifica urgente per tutelare salute e ambiente

Cittadini Liberi ha lanciato un appello al Ministero chiedendo controlli più severi e interventi rapidi per bonificare l’area contaminata di Crotone, dopo aver constatato un aumento delle emissioni nocive. La richiesta nasce dalla scoperta di nuovi sversamenti di sostanze tossiche nelle acque del fiume, che rappresentano un pericolo diretto per la salute della popolazione e l’ambiente circostante.

Crotone, l’Appello di Cittadini Liberi al Ministero: Monitoraggio e Screening per la Bonifica del Sin. Crotone è al centro di una rinnovata richiesta di tutela ambientale e sanitaria. L’associazione Cittadini Liberi ha presentato oggi, 17 febbraio 2026, una serie di osservazioni alla Conferenza dei servizi del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, riguardanti la Variante al POB Fase 2 del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Crotone, con particolare attenzione alle discariche fronte mare. L’obiettivo è rafforzare le misure di sicurezza e monitoraggio per una bonifica definitiva che tuteli la salute dei cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

