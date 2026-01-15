Grandi opere in Calabria a rischio Celebre chiede l’apertura urgente di un tavolo regionale

In Calabria, la realizzazione delle grandi opere si scontra con criticità legate alla disponibilità di cave, materie prime e a procedure amministrative complesse. Celebre sollecita l’apertura urgente di un tavolo regionale per affrontare queste problematiche e trovare soluzioni concrete che consentano di avanzare sui progetti infrastrutturali fondamentali per lo sviluppo della regione.

"Si fa presto a dire grandi opere. Ma in Calabria, oggi, mancano cave, materie prime e semplificazione amministrativa". A lanciare l'allarme è Simone Celebre, segretario generale della Fillea Cgil Calabria, in vista dell'apertura dei nuovi cantieri infrastrutturali che nei prossimi mesi.

