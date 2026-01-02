Riapre il teatro Fenaroli di Lanciano | era chiuso da quasi un anno per un intervento da 350mila euro con fondi Pnrr FOTO

Il teatro Fedele Fenaroli di Lanciano riapre le proprie porte dopo quasi un anno di lavori di ristrutturazione, iniziati a febbraio 2025 e finanziati con fondi del Pnrr. La riapertura rappresenta un importante intervento di valorizzazione culturale e architettonica, volto a preservare la storia del teatro e a migliorare l’esperienza degli spettatori.

Riapre i battenti lo storico teatro Fedele Fenaroli di Lanciano, dopo quasi un anno di lavori, iniziati a febbraio 2025, finanziati con fondi del Pnrr. Il Fenaroli, costruito ai primi dell’Ottocento, nacque come risposta lancianese al teatro Marrucino di Chieti e al teatro San Ferdinando (poi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Riapre il teatro Fenaroli di Lanciano: era chiuso da quasi un anno per un intervento da 350mila euro con fondi Pnrr [FOTO] Leggi anche: Riapre il centro rifiuti. Era chiuso da luglio Leggi anche: Diletta Leotta, il primo anno da mamma bis comincia con il look leopardato da quasi 5mila euro Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Riapre il teatro Fenaroli di Lanciano; Riapre dopo il restauro il Teatro Fenaroli. La città ritrova il salotto buono della cultura frentana; Claudio Lauretta, Matilde Brandi e Piero Mazzocchetti protagonisti del Capodanno 2026 a Chieti, capitanati da Federico Perrotta e Valentina Olla; Lanciano, la musica dell’Emf riaccende il teatro “Fedele Fenaroli”. Lanciano, riapre il Teatro Fenaroli dopo i lavori PNRR - Riconsegnato il Teatro Fenaroli di Lanciano dopo i lavori PNRR: efficientamento energetico, nuovi impianti, restauro e riapertura ... abruzzonews.eu LANCIANO: RIAPRE IL “FENAROLI” RINNOVATO, INAUGURAZIONE CON IL CONCERTO DI CAPODANNO IL 3 GENNAIO - Fedele Fenaroli Francesco Paolo MasciangeloFrancesco Paolo TostiNicola GaetaVerdi, Puccini, Strauss, Rossini Claudia Nicole Calabrese Antonio Litterio Andrea TenagliaAlfredo Cohen”. abruzzoweb.it

Lanciano. Il Teatro Fedele Fenaroli riconsegnato alla città dopo un anno di lavori - Domenica 4 gennaio, inoltre, prenderà il via il cartellone di teatro ragazzi, a cura dell’Associazione Cantiere di Illusioni, e inserito nella Stagione Teatrale 2026 del Teatro Fenaroli di Lanciano. wallnews24.it

Il concerto di capodanno riapre le porte del teatro sabato 3 gennaio 2026 - facebook.com facebook

Tra le macerie, riapre il teatro di Mariupol: bombardato nel 2022, vi morirono almeno 12 persone x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.