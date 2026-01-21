Forteto l’ultimo scandalo | la retta di Fiesoli ai domiciliari pagata con contributi pubblici

Il recente caso di Forteto riguarda il pagamento della retta di Rodolfo Fiesoli ai domiciliari, sostenuta anche con contributi pubblici. La vicenda coinvolge l’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, che ha contribuito alle spese di detenzione domiciliare presso la Rsa Villa Altichiero di Padova. Questo scenario solleva questioni sulla gestione dei fondi pubblici e sulla trasparenza delle spese legate a situazioni di detenuti domiciliari.

Firenze, 21 gennaio 2026 – Alle spese per la detenzione domiciliare di Rodolfo Fiesoli nella Rsa Villa Altichiero di Padova, ha compartecipato anche l' Unione dei comuni Valdarno e Valdisieve. È quanto emerso nel corso delle indagini compiute dalla commissione parlamentare d'inchiesta presieduta dall'onorevole Francesco Michelotti (FdI). Fiesoli nega ancora gli abusi sui ragazzi nel Caso Forteto Soldi, più di 5mila euro, versati per un paio d'anni abbondanti a titolo di contributo sociale dall'ente pubblico, ma che adesso lo stesso ente ha richiesto indietro alla famiglia. I versamenti della "quota sanitaria" sarebbero infatti iniziati dopo una richiesta presentata dai parenti di Fiesoli.

