Perché No il nuovo video di Marco Travaglio | Ecco come il governo controllerà i pm dopo la riforma

Marco Travaglio ha pubblicato il nuovo video “Perché No”, in cui analizza come il governo intenda controllare i pubblici ministeri con la recente riforma. A causa di alcune modifiche legislative, il giornalista mette in discussione la reale autonomia dei magistrati. Nel video, Travaglio mostra esempi concreti di come potrebbero cambiare le nomine e gli incarichi. Il tutto si inserisce nella serie di approfondimenti settimanali pubblicati ogni venerdì.

Dobbiamo fidarci di Nordio quando giura che i pubblici ministeri resteranno autonomi e indipendenti? Marco Travaglio ne parla nella quarta puntata di Perché No, la guida pratica al referendum: cinque video-spiegazioni pubblicate a cadenza settimanale, ogni venerdì alle 15, sul canale YouTube del direttore e sul sito del Fatto. Per capire le vere intenzioni del ministro, ricorda Travaglio, basta pensare a quando ha ammesso che la riforma “servirà anche al Pd” nel momento in cui andrà al governo. E per sottoporre il pm all’esecutivo, spiega, non c’è bisogno di cambiare la Costituzione: bastano norme di legge ordinaria già proposte o addirittura in discussione in Parlamento, come quelle per dettare la priorità delle indagini o per impedire ai magistrati di acquisire di loro iniziativa le notizie di reato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

