Perché No il nuovo video di Marco Travaglio | Ecco come il governo controllerà i pm dopo la riforma
Marco Travaglio ha pubblicato il nuovo video “Perché No”, in cui analizza come il governo intenda controllare i pubblici ministeri con la recente riforma. A causa di alcune modifiche legislative, il giornalista mette in discussione la reale autonomia dei magistrati. Nel video, Travaglio mostra esempi concreti di come potrebbero cambiare le nomine e gli incarichi. Il tutto si inserisce nella serie di approfondimenti settimanali pubblicati ogni venerdì.
Dobbiamo fidarci di Nordio quando giura che i pubblici ministeri resteranno autonomi e indipendenti? Marco Travaglio ne parla nella quarta puntata di Perché No, la guida pratica al referendum: cinque video-spiegazioni pubblicate a cadenza settimanale, ogni venerdì alle 15, sul canale YouTube del direttore e sul sito del Fatto. Per capire le vere intenzioni del ministro, ricorda Travaglio, basta pensare a quando ha ammesso che la riforma “servirà anche al Pd” nel momento in cui andrà al governo. E per sottoporre il pm all’esecutivo, spiega, non c’è bisogno di cambiare la Costituzione: bastano norme di legge ordinaria già proposte o addirittura in discussione in Parlamento, come quelle per dettare la priorità delle indagini o per impedire ai magistrati di acquisire di loro iniziativa le notizie di reato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Perché No, il nuovo video di Marco Travaglio: “Come funziona oggi il processo e cosa cambierebbe se vincesse il Sì”Marco Travaglio spiega come funziona oggi il processo penale in Italia e cosa cambierebbe in caso di vittoria del Sì.
Perché No, la guida pratica al referendum di Marco Travaglio. Il primo video: come cambia la Costituzione? Cosa comporta la separazione delle carriere?Marco Travaglio spiega cosa cambierà con la riforma Nordio-Meloni.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Perché No, il nuovo video di Marco Travaglio: Il Sì non ce l'ha coi magistrati, ma con i cittadini.
