Crispiano | oggi Martina Comasia Fumarola compie 107 anni Auguri
Martina Comasia Fumarola festeggia oggi 107 anni a Crispiano, una data speciale che riempie di gioia tutta la comunità. Il sindaco Luca Lipomo ha scritto un messaggio di auguri, ricordando come la sua lunga vita sia un esempio di resistenza e di radici profonde nel paese. La donna, conosciuta da tutti, vive nella stessa città da decenni e ha visto cambiare molte cose nel corso degli anni.
Scrive Luca Lipomo, sindaco di Crispiano:????????????????????,?????????????? Oggi Crispiano festeggia un traguardo straordinario:??????? della nostra amata???????????????????????????, la donna più longeva della nostra comunità. Buon compleanno. Recentemente è stata protagonista di un emozionante cortometraggio realizzato dalla pronipote Zelda Palazzo, che ha voluto rendere eterna una frase che la nonna pronunciò durante le riprese e che è diventata il titolo stesso dell’opera, frase che oggi campeggia anche sulla torta insieme ai suoi???????:????????????????.??????????????. (Michele Vinci perdona la scrittura semplificata) Parole semplici e potentissime, che raccontano il tempo che passa, le ombre e le luci dell’esistenza, ma anche quella forza vitale che continua a vibrare, a “fremere”, nonostante tutto. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Colleferro. Tantissimi auguri ad Alejandro Bellizia che oggi, 16 Gennaio, compie 8 anni
Oggi, 16 gennaio, Colleferro festeggia il compleanno di Alejandro Bellizia, che compie otto anni.
Tanti auguri a Calabria, l’ex Milan compie 29 anni. Gli auguri social del club rossonero e di Theo HernandezLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Manuka assume per il punto vendita di Martina Franca un’addetta alle vendite con esperienza. Invia la tua candidatura all’indirizzo mail: [email protected]. facebook