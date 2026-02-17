Crispiano | oggi Martina Comasia Fumarola compie 107 anni Auguri

Martina Comasia Fumarola festeggia oggi 107 anni a Crispiano, una data speciale che riempie di gioia tutta la comunità. Il sindaco Luca Lipomo ha scritto un messaggio di auguri, ricordando come la sua lunga vita sia un esempio di resistenza e di radici profonde nel paese. La donna, conosciuta da tutti, vive nella stessa città da decenni e ha visto cambiare molte cose nel corso degli anni.