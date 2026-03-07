guerra in medio oriente finanza intensifica controlli su carburanti

La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli lungo tutta la filiera dei carburanti in Italia, in seguito ai recenti aumenti dei prezzi causati dalla crisi in Medio Oriente. Le operazioni sono state avviate su disposizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con l’obiettivo di verificare eventuali irregolarità nel settore.

