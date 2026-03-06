Crisi in Medio Oriente e prezzi dell' energia | la Guardia di Finanza intensifica i controlli sulla filiera dei carburanti
La Guardia di Finanza ha avviato controlli più severi sulla filiera dei carburanti in risposta all’aumento delle tensioni nel Medio Oriente e all’impatto di questa crisi sui prezzi dell’energia. Le verifiche riguardano le attività di distribuzione e vendita di carburanti, con l’obiettivo di monitorare eventuali irregolarità e garantire il rispetto delle normative vigenti.
La situazione internazionale e l'acuirsi della crisi geopolitica nel Medio Oriente stanno procurando significative tensioni sui prezzi dei prodotti energetici. In quest'ottica la Guardia di Finanza, su indicazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Guardia di Finanza rafforza i controlli sui carburantiAlla luce delle significative tensioni sui prezzi dei prodotti energetici registrati negli ultimi giorni, connesse all’acuirsi della crisi...
Corrono i prezzi dei carburanti spinti dai venti di guerra in Medio Oriente: la Benzina sale oltre 1,7 euro al litro mentre il diesel è ai massimi da due anniI prezzi dei carburanti tornano a correre: benzina oltre 1,7 euro e diesel sopra 1,8.
