Crisi in Medio Oriente e prezzi dell' energia | la Guardia di Finanza intensifica i controlli sulla filiera dei carburanti

La Guardia di Finanza ha avviato controlli più severi sulla filiera dei carburanti in risposta all’aumento delle tensioni nel Medio Oriente e all’impatto di questa crisi sui prezzi dell’energia. Le verifiche riguardano le attività di distribuzione e vendita di carburanti, con l’obiettivo di monitorare eventuali irregolarità e garantire il rispetto delle normative vigenti.