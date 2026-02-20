Electrolux Voto Diviso | Porcia Rompe il Fronte Ma Affluenza ai

Il voto dei dipendenti Electrolux di Porcia ha causato tensioni, rompendo il fronte unito dei lavoratori. La recente consultazione sul rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici ha mostrato una divisione netta: alcuni sono favorevoli, altri contrari. La partecipazione alle urne è stata bassa rispetto alle aspettative, evidenziando il malcontento tra gli operai. In questa sede, il risultato ha sorpreso molti, indicando una crescente distanza tra i lavoratori e le decisioni aziendali. La situazione rimane incerta, mentre si attendono sviluppi sul fronte sindacale.

Electrolux, il Lavoro si Divide sul Contratto: Porcia l’Eccezione in un Quadro di Disaffezione. Il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici in Electrolux ha evidenziato una profonda spaccatura tra i lavoratori delle diverse sedi italiane. Mentre la maggioranza degli stabilimenti ha espresso un voto contrario all’accordo, lo stabilimento di Porcia, in Friuli Venezia Giulia, ha approvato il rinnovo con un consenso superiore al 70%. Un risultato anomalo, ottenuto però con una partecipazione al voto significativamente più bassa rispetto alle altre realtà aziendali, sollevando interrogativi sulla rappresentatività del voto e sul futuro del dialogo sociale nel settore.🔗 Leggi su Ameve.eu Electrolux, i lavoratori bocciano il rinnovo del contratto: sì solo al sito di PorciaI lavoratori Electrolux hanno respinto il rinnovo del contratto, evidenziando il dissenso verso le proposte presentate. Carney e i No Trump. “Fronte folto ma diviso L’Ue non fa il salto politico”L'incontro tra Carney e i leader No Trump evidenzia una Ue divisa e ancora lontana da un salto politico significativo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Electrolux, i lavoratori bocciano il rinnovo del contratto: sì solo al sito di PorciaI lavoratori Electrolux bocciano il contratto dei metalmeccanici. Maggioranza di no a Susegana, Solaro e Forlì. A Porcia invece prevale il sì. L’intesa passa anche ... ilgazzettino.it Electrolux, metalmeccanici al voto: trema il sì. Cosa prevede l'intesa sul contrattoTute blu alle urne per il voto sul contratto nazionale dei metalmeccanici anche nel Friuli occidentale. In alcune aziende la consultazione è già avvenuta, come in Brovedani, ... ilgazzettino.it IL GRANDE DERBY DI CARNEVALE AL CEFALÙ RESORT! In Sicilia il Carnevale è una cosa seria, soprattutto a tavola. Oggi lo staff dello Sporting Club si è diviso in due fazioni e abbiamo bisogno del vostro voto per decretare il vincitore! Voi da che part facebook L'analisi di Orsina (Luiss): la leader Pd guida un partito diviso, la fronda interna per il Si vuole delegittimarla . «La premier scenderà in campo per motivare i suoi, ma senza trasformare il voto in un plebiscito su di sé» x.com