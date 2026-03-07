Il ministro degli Esteri ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz, pur non essendo ufficialmente chiuso, vede il passaggio di solo due o tre navi, segnando una chiusura sostanziale. La situazione, secondo quanto riferito, comporta rischi per l’economia globale. Nel frattempo, sono stati rimpatriati circa ventimila italiani, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

«Lo Stretto di Hormuz non è formalmente chiuso ma oggi sono passate due o tre navi: siamo a una chiusura sostanziale e non formale». Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso di un punto stampa alla Farnesina. Secondo il titolare della Farnesina, la situazione nello stretto – uno dei principali snodi energetici mondiali – potrebbe avere conseguenze rilevanti. «Questo provocherà in prospettiva danni all’economia mondiale», ha affermato. La situazione in Medio Oriente Tajani ha poi affrontato anche il tema della sicurezza in Libano e della tutela della missione internazionale Unifil. «A livello europeo stiamo lavorando sulla situazione in Libano per garantire la sicurezza della missione Unifil. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La guerra e la crisi, Tajani: “Stretto di Hormuz quasi chiuso, rischi per l’economia mondiale. Rimpatriati 20mila italiani”

Cosa succede ora che l’Iran ha chiuso lo Stretto di Hormuz e quali sono i rischi per l’economia mondialeDopo l'escalation del conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha bloccato lo Stretto di Hormuz impedendo a petroliere e navi commerciali di attraversarlo.

Iran, Tajani: «Rimpatriati più di 20mila italiani dall’inizio della crisi»Dall’escalation della tensione in Medio Oriente di una settimana fa, sono rientrati più di ventimila italiani.

Una raccolta di contenuti su La guerra e la crisi Tajani Stretto di....

Temi più discussi: Attacco all’Iran: con la chiusura dello Stretto di Hormuz la guerra diventa economica. INFOGRAFICA; Guerra in Iran, quali sono le conseguenze sul settore agroalimentare? Cosa sapere; Lo stretto di Hormuz 'zona di guerra', traffico navale quasi azzerato; Stretto di Hormuz e petrolio: perché l'Iran può mettere in ginocchio l'economia mondiale.

La guerra blocca lo Stretto di Hormuz, traffico marittimo giù del 90%traffico marittimo fermo, attacchi alle petroliere e prezzi di noli e assicurazioni alle stelle. La guerra blocca l'arteria da cui passa un quinto dell'energia mondiale. panorama.it

Hormuz riapre, ma sotto minaccia: la strategia iraniana che tiene il mondo sul filo del petrolioTeheran evita la chiusura totale dello stretto ma avverte che le navi di Stati Uniti e Israele saranno nel mirino: una riapertura solo formale che mantiene alta la tensione militare, il rischio per i ... ilgiornale.it

Radio1 Rai. . #Iran Teheran riapre lo Stretto di #Hormuz e avverte: "Lo controlliamo. Tutte le navi potranno attraversarlo", ma senza alcuna garanzia sulla sicurezza. "Le navi di USA e Israele saranno prese di mira". - facebook.com facebook

Iran, riaperto lo stretto di Hormuz: "Colpiremo solo le navi di Usa e Israele" | Pezeshkian: "Non attaccheremo più i Paesi vicini" #iran x.com